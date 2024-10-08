Катманду, 8 октября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Причиной гибели группы российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало падение с большой высоты. Об этом сообщил 8 октября директор компании Heli Everest Мингма Шерпа, руководивший спасательной операцией.

vk.com/Валера Шамало, vk.com/Александр Душейко

Связь с альпинистами пропала 6 октября. Спасатели обнаружили их с вертолёта на высоте 7100 метров.

«Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 метров», — сказал Мингма Шерпа изданию Himalayan Times.

Альпинисты шли к вершине в связке, сорвались и разбились насмерть, написала в соцсетях представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.

«Все погибли, срыв связки», — говорится в сообщении Пиуновой в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Группа под руководством Александра Душейко покинула высокогорный лагерь 6 октября в 6:00 по местному времени, чтобы идти к вершине. Покорять Дхаулагири с Душейко отправились Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. В последний раз они выходили на связь в 11:00, потом их рации перестали отвечать, сообщил изданию управляющий директор I AM Trekking & Expedition Пемба Джангбу Шерпа.

Ещё один участник, Валерий Шамало, отказался от восхождения, так как почувствовал себя плохо. Вертолёт забрал его из лагеря, расположенного на высоте 6100 метров, после чего альпиниста доставили в Катманду.

5 октября россиянин Денис Алексенко и белорус Артём Ценцевицкий поднялись на Дхаулагири в альпийском стиле, после чего вернулись в базовый лагерь.

Главный пик горного массива Дхаулагири в Гималаях имеет высоту 8167 м. Это седьмой по высоте восьмитысячник мира и одна из сложнейших для восхождения гималайских вершин. В массив входят ещё десять вершин высотой свыше 7000 м.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября 2023 года при восхождении на Дхаулагири погибла 38-летняя альпинистка из Перми Надежда Оленёва. Группа из трёх спортсменов намеревалась совершить восхождение в альпийском стиле без использования дополнительного кислорода, двигаясь по северо-восточному ребру. Оленёва сорвалась в расщелину, когда находилась на высоте 6680 м, и упала вниз примерно на 500 метров. Место трагедии засыпала лавина, склон превратился в толщу льда, поэтому тело альпинистки не удастся найти, отмечал главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.