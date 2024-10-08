Минск, 8 октября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В Белоруссии против 45 человек возбудили уголовные дела о заговоре с целью захвата власти и создания экстремистского формирования либо участия в нём. Об этом сказано в заявлении следственного комитета республики.

РИА Новости/Евгений Одиноков

По данным ведомства, 22 подозреваемых проходят по делу о заговоре с целью захвата власти неконституционным путём, ещё 23 человека проходят по делу о создании экстремистского формирования либо участии в нём.

«Представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — «Платформа-2025». Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что целями данного сообщества значились посягательство на конституционный строй Белоруссии, вмешательство извне во внутренние дела, навязывания политического курса, противоречащего национальным интересам страны.

В данный момент белорусские следователи проводят обыски недвижимости и осмотр имущества подозреваемых.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 сентября в преддверии отмечаемого в республике Дня народного единства подписал указ о помиловании 37 человек, осуждённых за преступления экстремистской направленности.

Шестеро из помилованных — женщины, в том числе с хроническими заболеваниями. Также среди помилованных есть пенсионеры и инвалиды. Все эти люди раскаялись и обращались к Лукашенко с просьбой дать им возможность вернуться на свободу, чтобы вести законопослушный образ жизни.

По данным правоохранителей Белоруссии, с августа 2020 года по начало февраля 2022-го по уголовным делам за участие в незаконных протестных акциях были осуждены 1832 человека.