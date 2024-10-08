Для пациентов и сотрудников московского онкоцентра создадут зоны отдыха
Москва, 8 октября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. На юге Москвы будут обустроены новые зоны отдыха. Как рассказал заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков, зоны отдыха создадут возле онкологического центра ГКБ им. С. С. Юдина.
«Главная задача — создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, территорию онкоцентра № 1 городской больницы им. С. С. Юдина, где также расположен научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, сделают более функциональной, удобной для посетителей и медперсонала.
«В ходе работ обновим пространство около бюста Л. И. Свержевскому, превратив его в зону отдыха пациентов. Там уложат новое плиточное покрытие, установят скамейки, разобьют цветники и высадят кустарники», — пояснил заместитель мэра Москвы. Около строения № 6 и вдоль терапевтического отделения также обустроят прогулочные дорожки, установят навесы со скамейками и лавочки, проведут озеленение.
Для отдыха персонала медицинских учреждений создадут три площадки. Сориентироваться помогут навигационные модули для транспорта и пешеходов, сообщил Пётр Бирюков.