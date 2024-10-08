Москва, 8 октября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. На юге Москвы будут обустроены новые зоны отдыха. Как рассказал заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков, зоны отдыха создадут возле онкологического центра ГКБ им. С. С. Юдина.

mos.ru Новые зоны отдыха на юге Москвы (визуализация)

«Главная задача — создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, территорию онкоцентра № 1 городской больницы им. С. С. Юдина, где также расположен научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, сделают более функциональной, удобной для посетителей и медперсонала.

«В ходе работ обновим пространство около бюста Л. И. Свержевскому, превратив его в зону отдыха пациентов. Там уложат новое плиточное покрытие, установят скамейки, разобьют цветники и высадят кустарники», — пояснил заместитель мэра Москвы. Около строения № 6 и вдоль терапевтического отделения также обустроят прогулочные дорожки, установят навесы со скамейками и лавочки, проведут озеленение.

mos.ru Новые зоны отдыха на юге Москвы (визуализация)

Для отдыха персонала медицинских учреждений создадут три площадки. Сориентироваться помогут навигационные модули для транспорта и пешеходов, сообщил Пётр Бирюков.