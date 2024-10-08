В Непале нашли мёртвыми пятерых пропавших альпинистов из России
Катманду, 8 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири в Непале, найдены мёртвыми, сообщили спасатели 8 октября изданию Himalayan Times.
Директор компании Heli Everest Мингма Шерпа, проводивший спасательную операцию, уточнил, что тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.
Рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины. После этого связь с ними пропала, рассказал организатор экспедиции, управляющий директор компании I AM Trekking & Expedition Пемба Джангба Шерпа.
Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила в соцсетях, что один из участников экспедиции, Валерий Шамало, из-за плохого самочувствия спустился в лагерь, расположенный на высоте 6100 метров. Его забрали на вертолёте и доставили в госпиталь.
«Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — написала Пиунова в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года при восхождении на Дхаулагири погибла участница экспедиции Минспорта и Федерации альпинизма России Надежда Оленёва. Она сорвалась в расщелину, когда находилась на высоте 6680 м. Тело альпинистки уже не получится найти, потому что место трагедии засыпала лавина, превратив склон в толщу льда, отмечал главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.
Горный массив Дхаулагири в центральной части Непала состоит из 11 вершин высотой больше 7 тыс. метров. Главный пик, Дхаулагири I, имеет высоту 8167 м. Это седьмой восьмитысячник мира и одна из сложнейших для восхождения вершин в Гималаях.