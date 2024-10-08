Катманду, 8 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири в Непале, найдены мёртвыми, сообщили спасатели 8 октября изданию Himalayan Times.

Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press Горный массив Дхаулагири

Директор компании Heli Everest Мингма Шерпа, проводивший спасательную операцию, уточнил, что тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.

Рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины. После этого связь с ними пропала, рассказал организатор экспедиции, управляющий директор компании I AM Trekking & Expedition Пемба Джангба Шерпа.

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила в соцсетях, что один из участников экспедиции, Валерий Шамало, из-за плохого самочувствия спустился в лагерь, расположенный на высоте 6100 метров. Его забрали на вертолёте и доставили в госпиталь.

«Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — написала Пиунова в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года при восхождении на Дхаулагири погибла участница экспедиции Минспорта и Федерации альпинизма России Надежда Оленёва. Она сорвалась в расщелину, когда находилась на высоте 6680 м. Тело альпинистки уже не получится найти, потому что место трагедии засыпала лавина, превратив склон в толщу льда, отмечал главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

Горный массив Дхаулагири в центральной части Непала состоит из 11 вершин высотой больше 7 тыс. метров. Главный пик, Дхаулагири I, имеет высоту 8167 м. Это седьмой восьмитысячник мира и одна из сложнейших для восхождения вершин в Гималаях.