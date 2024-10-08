Гавана, 8 октября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Куба попросила принять её в число стран — партнёров БРИКС, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.

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Кубинские власти, отметил он, направили официальный запрос о получении партнёрского статуса президенту России Владимиру Путину, так как РФ сейчас председательствует в объединении.

БРИКС консолидирует «в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального Юга», указано в сообщении Перейры в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, Путин заявил, что присоединиться к этой организации в том или ином формате хотят 34 государства.

Условием для вступления страны в БРИКС является её отказ присоединиться к санкциям, введённым против кого-либо из членов объединения, заявил 3 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции в преддверии саммита в Казани.