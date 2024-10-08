Москва, 8 октября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО — геополитический проект, который навязали своим союзникам Соединённые Штаты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перспектива членства Украины в НАТО — это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам», — сказал Грушко «РИА Новости».

Он отметил, что многие европейцы высказывали опасения, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу не только разрушит остатки архитектуры европейской безопасности, но и похоронит под её обломками саму эту организацию.

Британская газета The Financial Times ранее сообщила, что украинские власти обсуждают возможность сдачи части территорий России в обмен на приём в НАТО. Переговоры, по информации издания, идут за закрытыми дверями. Предполагается, что примерно пятая часть территории Украины останется под контролем России. В Киеве считают, что не смогут вернуть территории из-за нехватки личного состава, огневой мощи и поддержки со стороны Запада.