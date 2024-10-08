Москва, 8 октября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В России скоро приступят к клиническим испытаниям терапевтической вакцины от рака. Препарат будут создавать индивидуально для каждого пациента, рассказал один из его создателей, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков изданию Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенькос

Он отметил, что в ближайшее время, вероятно, начнутся либо полноценные клинические испытания, либо так называемые исследования в рамках клинических исключений.

При создании препарата специалисты будут учитывать геном пациента и геном опухоли. После операции вакцина будет работать как терапевтическое средство, по применять её будут при определённых видах рака.

«Пока что это ограниченный список заболеваний — например, меланома. В будущем туда могут войти рак лёгкого, некоторые виды рака ЖКТ и, возможно, рак почки», — пояснил Косоруков.

Препарат не стоит считать чудодейственным средством, способным «вылечить всё», но он значительно увеличит шансы пациентов на продление жизни. Вакцина не предотвратит развитие рака, так как предсказать появление опухоли у того или иного человека нельзя. Её будут создавать для борьбы с рецидивом и борьбы с метастазами, добавил специалист.

Он уточнил, что в разработке препарата участвовали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, НМИЦ радиологии имени Герцена и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее академик РАН, главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил, что отечественная вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования.

Британец Януш Рац, у которого диагностировали онкологическое заболевание 4-й стадии, стал первым в мире пациентом, которому ввели немецкую вакцину против рака лёгкого.