Барселона, Испания, 8 октября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская триатлонистка Елена Смирнова, участвовавшая в соревнованиях Ironman в испанской Барселоне, скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщили организаторы турнира.

ИА REGNUM Триатлон

Во время заплыва 6 октября 41-летней спортсменке стало плохо. Команда по обеспечению безопасности вытащила её из воды и передала медикам, они стремительно оказали первую помощь.

«Несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу», — передаёт «РИА Новости» со ссылкой на организаторов соревнований.

Федерация триатлона России подтвердила гибель Смирновой. Точные причины смерти спортсменки установят в результате вскрытия. Семье погибшей пообещали оказать всю необходимую помощь.

Ironman считается одним из сложнейших состязаний в мире, так как между этапами нет отдыха. Заплыв проходит на открытой воде. В этом году к участию допустили около 3 тыс. спортсменов.