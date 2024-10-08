Москва, 8 октября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. В 2025 году в России пенсия по старости вырастет в среднем до 24 тыс. рублей. Увеличение составит 7,5% по сравнению с 2024 годом, говорится в проекте бюджета Социального фонда.

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«Известия» со ссылкой на законопроект уточнили, что в конце текущего года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тыс. рублей.

«Через год сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тыс. Прогнозируемый рост выше запланированной индексации страховых пенсий на 7,3%», — отметили в издании.

Научный сотрудник центра «ИНСАП» Института прикладных экономических исследований президентской академии Виктор Ляшок пояснил, что увеличение средних пенсий произойдёт благодаря возвращению индексации выплат для работающих пенсионеров. Теперь выплаты для них будут увеличиваться на тех же условиях, что и для неработающих пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для российских граждан старше 80 лет, а также для инвалидов первой группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории людей начнут получать надбавку в 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться каждый год. На Крайнем Севере и приравненных территориях они будут повышаться на районный коэффициент.

С 1 октября в России повысили пенсии военным пенсионерам. Для них сумма индексации стала разной, поскольку коэффициент основывается на таких факторах, как звание, выслуга лет и денежное довольствие. Кроме того, с 1 октября размер пенсий вырос у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет, а также у тех, кто имеет первую группу инвалидности.