Москва, 8 октября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. В кулуарах Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) тему мира на Украине обсуждают, но через «формулу Зеленского». Об этом сообщила «РИА Новости» и. о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Immanuel Giel ОБСЕ

По словам дипломата, разговоры о мирном урегулировании действительно ведутся, но вращаются они вокруг мертворождённой «формулы Зеленского» и попыток «продать» России в красивой обёртке итоги сходки в «бюргенштокском формате».

Жданова подчеркнула, что любой разговор о мире должен быть адекватен ситуации «на земле» и складывающимся геополитическим реалиям, должен базироваться на мирной опции, изложенной в предложениях президента РФ Владимира Путина от 14 июня 2024 года.

Дипломат также акцентировала, что план главы киевского режима Зеленского — «это ультиматум», который не предполагает участия в переговорах российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, руководство ОБСЕ солидаризируется с насилием, которое творит киевский режим против граждан России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Александр Волгарев.

Он напомнил, что на прошлой неделе из-за атак ВСУ на гражданские объекты пострадали свыше 140 граждан России, при этом 11 человек погибли. Дипломат отметил, что руководство ОБСЕ «в силу своей очевидной политической предвзятости и конъюнктурной слепоты» предпочитает замалчивать это.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ОБСЕ учитывать интересы всех стран, а не отдельных групп. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Российские депутаты отметили в заявлении, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.

Россия с начала 2024 года получила от председательств ФСОБ пять высокомерных отказов в выступлении докладчиков из РФ, которые должны были изложить позицию Москвы, заявила Юлия Жданова.