Москва, 8 октября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Ввести наказание для родителей при употреблении алкоголя детьми предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»). Об этом парламентарий заявил в беседе с «РИА Новости».

Alex Brown Продажа алкоголя

«Считаю, что необходимо ввести административную ответственность для родителей в случае потребления алкоголя детьми. Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время никакой ответственности за это фактически нет. Законный представитель ребёнка в случае упущения должен быть привлечён к ответственности, заключил Хамзаев.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в городе Находке Приморского края двух девочек-подростков госпитализировали с тяжёлым отравлением алкоголем. При этом школьницы и их родители не состояли на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором девушка лежит на полу около туалета, её подняла находившаяся рядом женщина. Как подростки смогли купить алкоголь, неизвестно.

В июле 2023 года 10 детей отравились при употреблении алкоголя в Первоуральске Свердловской области. Их госпитализировали в педиатрическое отделение детской горбольницы. Пострадавшие были осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф с токсикологом, им была оказана вся необходимая медицинская помощь.