Москва, 8 октября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. В России средняя пенсия по старости в конце 2025 года увеличится до 24,1 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Социального фонда. По сравнению с 2024 годом пенсия вырастет на 7,5%.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пенсионер

«В конце 2024 года средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тыс. рублей. Через год сумма увеличится на 7,5% — до 24,1 тыс. Прогнозируемый рост выше запланированной индексации страховых пенсий на 7,3%», — написали «Известия» со ссылкой на законопроект.

Пенсии вырастут быстрее за счёт того, что власти вернутся к индексации выплат и для работающих получателей. Увеличение выплат для них будет происходить на общих основаниях с неработающими.

Как сообщало ИА Регнум, пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации 7 октября.

Инфляция за 2024 год составит 7,3%, ранее предположили в Минэкономразвития.

С 1 октября в России повысили пенсии военным пенсионерам. Для них сумма индексации стала разной, так как этот коэффициент основывается на таких факторах, как звание, выслуга лет и денежное довольствие. Кроме того, с 1 октября размер пенсий вырос у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет, а также у тех, кто имеет первую группу инвалидности.

В 2026 и 2027 годах должны пройти по две индексации. На 4,5% увеличатся выплаты в феврале 2026 года и на 5,5% в апреле. В феврале 2027 года индексация составит 4%, в апреле — 4,1%. Февральская прибавка затронет страховую пенсию и фиксированную выплату к ней на ИПЦ за прошедший год, а апрельская — страховую пенсию по темпу роста доходов Социального фонда.