Лондон, 8 октября, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Королевская семья и придворные готовятся к смене власти из-за болезни Карла III. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на источник.

The Royal Family Карл III

Утверждается, что, делая разоблачительные заявления в интервью и критикуя других членов королевской семьи, принц Гарри рассчитывал на прощение от Карла III рано или поздно, но его болезнь изменила планы. Король вряд ли продержится на троне так долго, как его родители. После объявленной болезни Карла III придворные уже готовятся к смене власти, ожидая, что на престол взойдёт его старший сын — принц Уильям. У Гарри в таком случае не будет возможности примириться с королевской семьёй.

В статье говорится, что после известий о болезни отца Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец. Также он нанял нового частного секретаря, который восемь лет работал в Форин-офисе. Скорее всего с его помощью Уильям намерен расширить свою международную деятельность. Реализацию плана затруднила болезнь Кейт Миддлтон, однако теперь принц вновь к нему вернулся.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля было заявлено, что медики выявили у Карла III рак на ранней стадии. Монарх начал курс лечения. При этом он исполнял государственные обязанности и работал с документами. Карл III надеется на быстрое возвращение к полноценному исполнению своих обязанностей, утверждала пресс-служба Букингемского дворца.

В конце января в Букингемском дворце сообщали о госпитализации монарха из-за увеличенной простаты. Королевская канцелярия подчёркивала, что его направили на плановую медицинскую процедуру, а новообразование является доброкачественным. 29 января Карла III выписали из больницы.