Политик Фицо предложил ракетой вразумить Европарламент
Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю вразумил бы членов ЕП
Братислава, 8 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу. Слова политика приводит портал Hlavny Dennik.
Фицо прокомментировал высказывание некоторых членов Европарламента об ударах по России ракетами разной дальности. По его мнению, ЕП неплохо было бы образумить.
«Может быть, такой ракетой можно было бы в Брюсселе разнести какой-нибудь фонтан, чтобы понять, о чём на самом деле они все говорят», — заявил Роберт Фицо в Дукле на 80-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, где огромную роль сыграла Красная армия.
Глава правительства Словакии подчеркнул роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Он добавил, что в Европе вместо попыток прекратить военные действия продолжаются призывы к продолжению конфликта на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь серьёзные последствия, заявил 7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из понимания угроз, которые создаёт Запад.
Фицо ранее обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине, а также заявил, что Украина не вступит в НАТО по крайней мере до тех пор, пока он остаётся у власти.
Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь территории РФ. Такие удары будут означать прямое участие стран НАТО в конфликте, подчеркнул российский президент.