Братислава, 8 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу. Слова политика приводит портал Hlavny Dennik.

(сс) Steve Cadman Статуя Европы у здания парламента ЕС в Брюсселе

Фицо прокомментировал высказывание некоторых членов Европарламента об ударах по России ракетами разной дальности. По его мнению, ЕП неплохо было бы образумить.

«Может быть, такой ракетой можно было бы в Брюсселе разнести какой-нибудь фонтан, чтобы понять, о чём на самом деле они все говорят», — заявил Роберт Фицо в Дукле на 80-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, где огромную роль сыграла Красная армия.

Глава правительства Словакии подчеркнул роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Он добавил, что в Европе вместо попыток прекратить военные действия продолжаются призывы к продолжению конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь серьёзные последствия, заявил 7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из понимания угроз, которые создаёт Запад.

Фицо ранее обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине, а также заявил, что Украина не вступит в НАТО по крайней мере до тех пор, пока он остаётся у власти.

Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь территории РФ. Такие удары будут означать прямое участие стран НАТО в конфликте, подчеркнул российский президент.