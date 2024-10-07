Лондон, 8 октября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Украинские власти обсуждают возможность сдачи части территорий России в обмен на приём в НАТО. Об этом 7 октября сообщила британская газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Авторы отметили, что переговоры ведутся за закрытыми дверями. Сделка предполагает, что Россия сохранит контроль над примерно пятой частью территории Украины. Киевский режим считает, что не сможет вернуть территории, оказавшиеся под контролем Москвы, из-за нехватки личного состава, огневой мощи и западной поддержки, написала газета.

В Киеве рассчитывают получить гарантии безопасности или возможность вступления в НАТО в обмен на оставленные территории, чтобы впоследствии интегрироваться в Евросоюз. При этом приём Украины в Североатлантический альянс потребует масштабного развёртывания сил со стороны США и их союзников — «и оставит их в ситуации, похожей на холодную войну».

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что депутаты правящей партии Smer-SD («Курс — социал-демократия») никогда не поддержат вступление Украины в НАТО. По его словам, конфликт продолжается по причине того, что его поддерживают западные страны, пытаясь поставить Россию «на колени». Премьер Словакии подчеркнул, что русофобия и попытки разрешить конфликт военным путём не сработают.

Киевский режим может быть вынужден отказаться от территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, для достижения соглашения о мирном урегулировании, допустил бывший Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, после выборов в США может возникнуть импульс, который попытается сдвинуть конфликт с той точки, в которой он сейчас находится. Столтенберг считает, что в будущем возможно продолжение боевых действий в сочетании с созданием условий для переговорного процесса.