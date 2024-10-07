Гуанчжоу, Китай, 8 октября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Китай 7 октября присоединился ко многим государствам, которые поздравили российского президента Владимира Путина с днём рождения.

ИА Регнум Владимир Путин

В китайском Гуанчжоу множество дронов поднялись в ночное небо, изображая портрет Владимира Путина. Яркое, впечатляющее световое шоу над провинцией Гуандун было приурочено ко дню рождения российского лидера.

«Happy Birthday, Mr. President», — была сделана надпись светящимися беспилотниками.

Кадры поздравления опубликованы на видеохостинге YouTube.

Как сообщало ИА Регнум, 72-й день рождения Путин провёл на рабочем месте, так было и в предыдущие годы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в этот день ничего «особо праздничного» не планировалось.

Поздравительную телеграмму по случаю дня рождения Владимиру Путину направил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По его мнению, КНДР всесторонне и бескорыстно поддерживает «справедливое дело российской армии и народа». В конце телеграммы Ким Чен Ын назвал Владимира Путина самым дорогим другом.

Также с днём рождения Путина поздравили президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.