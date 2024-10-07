Одесса, Украина, 8 октября, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Одесситка пыталась повесить российский триколор на постамент от снесённого в 2022 году памятника императрице Екатерине II. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Одесса, Екатерина II

Полиция задержала на Екатерининской площади в Одессе женщину, которая хотела установить на месте демонтированного памятника флаг России. Прохожие этому препятствовали.

Как сообщало ИА Регнум, одна из жительниц Одессы выступила с критикой планов властей города по сносу памятника великому русскому поэту Александру Пушкину. Женщина, которая говорила на русском языке, назвала памятник поэту частью истории Одессы.

24 сентября стало известно, что одесские власти собираются демонтировать в городе 19 памятников, связанных с историей России. В их числе — памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, а фактически — о дерусификации, ознаменовавший усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.

В ходе зачистки одного из домов в селе Снагость Курской области военнослужащие ВС РФ нашли рюкзак ликвидированного бойца ВСУ, где лежали украденные медали ветерана Великой Отечественной войны Николая Пташкина. Редакция ИА Регнум нашла родственников героя. Они рассказали, что во время вторжения ВСУ первыми в их дом зашли наёмники из Франции и Польши, которые на глазах у семьи растоптали флаг РФ, висевший на доме.