Пхеньян, 8 октября, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президенту России Владимиру Путину направил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Kremlin.ru Ким Чен Ын и Владимир Путин

«Позвольте мне поздравить Вас с днём рождения здесь, в Пхеньяне, вместе с моими друзьями и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и ещё большие успехи в работе. Пхеньян всегда будет вместе с Москвой», — подчеркнул северокорейский лидер.

По словам Ким Чен Ына, КНДР всесторонне и бескорыстно поддерживает «справедливое дело российской армии и народа».

В конце телеграммы Ким Чен Ын назвал Владимира Путина самым дорогим другом.

Как сообщало ИА Регнум, 72-й день рождения Путин провёл на рабочем месте, так было и в предыдущие годы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в этот день ничего «особо праздничного» не планировалось. Традиционно Путин в свой день рождения получает поздравления от российских и зарубежных политиков.

Также с днём рождения Путина поздравили президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.