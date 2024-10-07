Грозный, 8 октября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова уволили из школы за оскорбление христиан. Об этом 7 октября сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Laborpains.org Увольнение

По словам главы ведомства, Жабраилова задержали в сентябре после того, как в СМИ появились публикации об оскорблении педагогом христианства.

«Этот человек уволен из системы образования по факту появления вот этих провокационных его высказываний. Кроме того, 23 сентября Центром противодействия экстремизму запущен весь перечень необходимых следственных действий по отношению к этому жителю республики», — пояснил Дудаев в Telegram-канале.

Министр добавил, что высказывания Жабраилова проанализирует религиоведческая экспертиза в Ставрополе.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в соцсетях появилось видео, в котором блогер надругался над православным крестом. Он плевал в него, топтал, нецензурно выражался и произносил оскорбления в адрес христиан. Позже он записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов. Автором видео оказался уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который проживал в Москве.

Суд взял под стражу 28-летнего блогера по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих и распространении порнографии.