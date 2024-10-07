Москва, 8 октября, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Росавиация на 120 рабочих дней приостановила сертификат по техническому обслуживанию камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро», при крушении вертолёта которой на Камчатке в августе погибли 22 человека. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8Т

Отмечается, что такое решение было принято по предложению Ространснадзора, специалисты которого выявили грубые нарушения воздушного законодательства во время проверки.

Таким образом, с 7 октября на 120 рабочих дней приостановлен сертификат авиакомпании «Витязь-Аэро», который позволял авиаперевозчику самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию вертолётов Ми-8 и Ми-2, двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним.

Как сообщало ИА Регнум, более 100 судебных экспертиз было назначено по факту крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке. Вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Специалисты Росавиации начали проверку деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро». Основное внимание уделят подготовке лётных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны после катастрофы 2021 года, когда вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Курильском озере.

7 сентября сообщалось, что бортовые самописцы (чёрные ящики) воздушного судна находятся в удовлетворительном состоянии, их доставили в Москву.

Учредители авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с крушением вертолёта приняли решение об увольнении генерального директора Виктора Сиротина и замдиректора по лётной работе Дмитрия Задирея.