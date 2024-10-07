Белгород, 7 октября, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в правительстве региона 7 октября сообщил, что добровольцам, заключившим контракт с Министерством обороны на участие в спецоперации, будут выплачивать по 3 млн рублей.

«РИА Новости» / Алексей Майшев

Губернатор пояснил, что такие выплаты получат все, кто заключит контракт в белгородских военкоматах в период с 7 октября по 31 декабря 2024 года. Сумма будет сформирована из четырёх источников: федерального, регионального и муниципальных бюджетов, а также из внебюджетного фонда.

При этом отмечается, что 3 млн рублей могут получить не только белгородцы, но и добровольцы-контрактники из других регионов России.

Выплаты будут начисляться в течение двух месяцев с момента подписания документов, добавил Гладков. Контракт необходимо заключить через военкоматы Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, власти Курганской области в 2,5 раза увеличат с 7 октября единовременную выплату жителям, заключившим контракт с Минобороны России.

Выплату заключившим контракт увеличат до 1,6 млн рублей. Так, до 1,5 млн рублей увеличат выплату за счёт областного бюджета, дополнительно от муниципалитетов будет осуществляться выплата в размере 100 тыс. рублей. При этом федеральная выплата составит 400 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне СВО, получат единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей. Согласно документу, руководству российских регионов также рекомендовали установить собственную выплату в размере 400 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это решение связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.