Геленджик, Краснодарский край, 7 октября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Из-за отсутствия дождей в ряде российских регионов, где сеют озимые, сев проходит тяжело, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром».

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Сев проходит очень тяжело. Посеять мы планируем 20 млн га, как в прошлом году. Но сеем практически в песок», — сказала Лут.

По словам главы Минсельхоза, Россия в этом году «попала во все возможные природные явления». Сперва в ряде регионов были возвратные заморозки, затем началась засуха, которая продолжается до сих пор, напомнила она.

«Сибирь у нас залило, там невозможно было еще несколько недель назад убраться. И саранча налетела, а ещё в последнюю неделю на юге был песок, которым замело все неубранные посевы», — заключила министр.

Ранее Оксана Лут сообщила, что Россия в этом году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна при ожидаемом урожае в размере 132 млн тонн.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в России собрали второй рекордный урожай зерновых. По данным Минсельхоза, с учётом новых регионов страны он составил около 147 млн тонн.