Вильнюс, 7 октября, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России, заявил командир немецко-нидерландского батальона в республике подполковник Бас Шиллеманс.

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По его словам, целью «усиленного присутствия» НАТО в Литве якобы является обеспечение безопасности населения этой страны.

«Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации», — сказал он в интервью изданию Delfi.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая стало известно, что Нидерланды приняли решение продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявил, такое решение обусловлено фактором «сдерживания России».

Кроме того, Германия и Британия ранее договорились расширить своё присутствие в Прибалтике и проводить в регионе военные учения. Также сообщалось, что штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в финском Миккели, в 140 км от границы с Россией.

В Кремле, в свою очередь, неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов страны.