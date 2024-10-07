Барселона, Испания, 7 октября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Российская спортсменка Елена Смирнова утонула в ходе соревнований по триатлону в Барселоне, передают 7 октября «Известия» со ссылкой на сестру Смирновой Наталью Пятакову.

Global Look Press/David Zorrakino

Женщину достали из воды вблизи пляжа Калелья. Сотрудники скорой помощи пытались её реанимировать, однако спасти спортсменку им не удалось. Врачи констатировали смерть на месте происшествия. Смирновой был 41 год.

Точные причины смерти пока неизвестны. Мэр Калельи Марк Бух выразил соболезнования родным и близким погибшей.

«Я хочу выразить свои соболезнования родным и близким триатлонистки, которая погибла во время Ironman Calella-Barcelona, и выразить всю свою поддержку всей семье Ironman», — написал Бух в соцсети Х (Twitter).

Ironman — одно из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка состоит из трёх этапов, проводимых без перерыва, — заплыва на дистанцию 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонского забега на дистанцию 42,195 км.