Российская спортсменка утонула в Барселоне на соревнованиях по триатлону
Российская спортсменка утонула в Барселоне во время соревнований по триатлону
Барселона, Испания, 7 октября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Российская спортсменка Елена Смирнова утонула в ходе соревнований по триатлону в Барселоне, передают 7 октября «Известия» со ссылкой на сестру Смирновой Наталью Пятакову.
Женщину достали из воды вблизи пляжа Калелья. Сотрудники скорой помощи пытались её реанимировать, однако спасти спортсменку им не удалось. Врачи констатировали смерть на месте происшествия. Смирновой был 41 год.
Точные причины смерти пока неизвестны. Мэр Калельи Марк Бух выразил соболезнования родным и близким погибшей.
«Я хочу выразить свои соболезнования родным и близким триатлонистки, которая погибла во время Ironman Calella-Barcelona, и выразить всю свою поддержку всей семье Ironman», — написал Бух в соцсети Х (Twitter).
Ironman — одно из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка состоит из трёх этапов, проводимых без перерыва, — заплыва на дистанцию 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонского забега на дистанцию 42,195 км.