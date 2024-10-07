Минск, 7 октября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 октября подписал указ, согласно которому разрешено применять физическую силу, спецсредства и оружие в отношении различных видов беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник

«Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств», — сказано в сообщении.

Указ был опубликован вскоре после того, как Лукашенко сообщил, что в воздушном пространстве Белоруссии в то время, когда он летел на вертолёте в агрогородок Парохонск, были обнаружены беспилотники.

Как передавало 30 сентября ИА Регнум, белорусские пограничники обнаружили и посадили беспилотник на границе с Литвой. Дрон обнаружили 29 сентября в 100 м от белорусско-литовской границы. Инцидент произошёл в Вороновском районе. В отношении владельцев изъятого мультикоптера начат административный процесс.

В ночь на 5 сентября силы противовоздушной обороны Белоруссии уничтожили беспилотники, нарушившие воздушное пространство республики. Начальник Главного штаба Белоруссии, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов сообщил, что все цели были уничтожены.