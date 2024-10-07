Махачкала, 7 октября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Дагестана по подозрению в организации и участии в международной экстремистской деятельности. Об этом сообщили в главке МВД по Северокавказскому федеральному округу (СКФО).

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«В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к экстремисткой деятельности, сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с УФСБ России по Республике Дагестан, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность трёх жителей Республики Дагестан, причастных к организации и участию в экстремистской организации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, задержанные в период с 2018 по 2023 год организовали деятельность запрещенной на территории России ячейки международного экстремистского объединения, в то же время осуществляя антироссийскую и антиконституционную деятельность, а также занимались пропагандой идеологии объединения среди населения Северного Кавказа, воздействуя на их религиозные чувства. Кроме того, по информации правоохранителей, подозреваемые осуществляли вербовку лиц в экстремистскую ячейку.

Отмечается, что оперативные мероприятия прошли одновременно в Дагестане и Санкт-Петербурге. Все подозреваемые были задержаны. В рамках обыска также была изъята запрещённая литература. Против подозреваемых возбудили уголовное дело об организация деятельности экстремистской организации (чч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). Следователи уточняют обстоятельства противоправной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали 15 человек по подозрению в участии в экстремистском сообществе. В отношении подозреваемого в создании этого сообщества Резуана Кангезова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»). Остальным подозреваемым вменяется участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). СК проинформировал, что в местах жительства подозреваемых были проведены обыски, в рамках которых была изъята запрещённая литература.

Ранее ФСБ задержала в Татарстане участниц законспирированной женской ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Члены организации занимались распространением в РФ террористической идеологии, продвигая идею создания так называемого всемирного халифата, и вербовали российских граждан в свои ряды.