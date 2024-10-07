Астана, 7 октября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения», — сказано в Telegram-канале пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, с днём рождения Путина также поздравили президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.

Лукашенко в поздравлении назвал глубокое понимание Путиным исторической миссии России и личную ответственность за судьбу народа и Отчизны надёжным залогом укрепления российской государственности и суверенитета.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин в 72-й день рождения, 7 октября, будет находиться на рабочем месте, так было и в предыдущие годы. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

Также вечером 7 октября Путин проведёт неформальную встречу с лидерами, прибывшими в Москву для участия в Совете глав государств СНГ, уточнил Песков.