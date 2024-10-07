Москва, 7 октября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с исчезновением его нового шоу «Турецкая тетрадь» из эфира Первого канала, сославшись на «путаницу в сетке телевещания». Об этом он сообщил в интервью каналу RTVI 7 октября.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Владимир Познер

«Меня об этом предупредили. Как мне объяснили, это связано с путаницей, которая у них произошла с орбитами на Дальний Восток: они что-то планировали и поэтому не могли ставить уже «Турецкую тетрадь». Тогда бы программу увидело примерно только полстраны — так мне объяснили», — сказал он.

По словам ведущего, программу перенесли на 14-е число, а вместо неё покажут фильм про БРИКС.

С 2008 года с участием ведущего выходила авторская программа «Познер», которая пропала из сетки вещания одновременно с другой популярной программой — «Вечерний Ургант» в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года покинувшие Россию после начала СВО ведущий Иван Ургант и Владимир Познер на концерте в Дубае (ОАЭ) признались в любви к России.

13 сентября телеведущий рассказал изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определённым образом высказаться о президенте России Владимире Путине.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера одним из мэтров российской журналистики, добавив, что он является человеком убеждённой, последовательной и крепкой гражданской позиции.

18 сентября генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что Познер вернётся с новым шоу «Турецкая тетрадь».