Москва, 7 октября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения, заявила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её цитирует пресс-служба МИД.

Telegram/Armed Forces of Ukraine

Киевские формирования, в частности, продолжают систематически применять хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин, отметила Захарова.

«Причина этого — политическое покровительство и фактическое одобрение подобных преступлений со стороны Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа. (…) Созданная «коллективным Западом» атмосфера безнаказанности развязывает руки киевскому режиму для проведения более масштабных преступлений, связанных с применением токсичных химикатов», — подчеркнула официальный представитель министерства.

Москве известно, что Киев при содействии Запада планирует совершить в зоне проведения СВО серию провокаций с применением токсичных химикатов, отметила Захарова. НАТО намерено добиться «стратегического поражения» России любыми путями, подчеркнула она. РФ призывает Вашингтон и его союзников не играть с огнём и будет продолжать информировать международное сообщество о подобных преступлениях, добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации.

В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, отметил также Кириллов. В частности, это оружие было применено 11 августа в Судже. Пострадали более 20 человек.

Следственный комитет запросит у Министерства обороны информацию о применении ВСУ химического оружия в Курской области, сообщила пресс-служба СК. Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел, отмечалось в сообщении.