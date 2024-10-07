Суджа, Курская область, 7 октября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Следственный комитет запросит у Министерства обороны информацию о применении ВСУ химического оружия в Курской области, сообщила 7 октября пресс-служба СК.

РИА Новости

Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел, сказано в сообщении.

«По сообщению представителей Министерства обороны Российской Федерации, ВСУ применили химическое оружие в городе Судже Курской области», — отметила пресс-служба СК.

Всего было зафиксировано более 400 случаев использования ВСУ химических средств в зоне проведения специальной военной операции, в частности в Донецке, Горловке и Артёмовске, сказано в сообщении.

Кроме того, Минобороны обладает данными о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить РФ в применении отравляющих веществ, напомнила пресс-служба СК.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации.

В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов, отметил также Кириллов. В частности, они были применены 11 августа в Судже. Пострадали более 20 человек.

Взятый в плен пехотинец ВСУ Альберт Григорович ранее сообщил, что химическая лаборатория киевского режима, работающая на временно оккупированный части территории ДНР, производит боеприпасы с хлорпикрином, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. Хлорпикрин выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей, отметил Григорович.