Москва, 7 октября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Руководителям регионов следует не соревноваться в строительстве крупных и дорогих спортивных объектов, а перейти на более скромные проекты до лучших времён. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 7 октября на парламентских слушаниях, посвящённых параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

По её словам, сейчас работает поговорка «копейка рубль бережёт»: где-то можно сэкономить миллион рублей, полтора или половину, а затем направить эти деньги на решение острых вопросов. Матвиенко попросила региональные власти обратить на это внимание.

«Какая тенденция? Каждый губернатор друг перед другом хочет быть круче и кто круче построит дворец спорта», — сказала спикер Совфеда.

В одном из регионов, добавила она, построили спортивный дворец, сопоставимый с Лужниками. И строительство, и содержание такого объекта требует огромных затрат, при этом нужно, чтобы спорт был доступен людям.

Матвиенко рассказала, что в период, когда она была губернатором Санкт-Петербурга, там построили 550 многофункциональных пришкольных стадионов за 5 млн рублей каждый. Новые площадки изменили жизнь в этих районах, так как в любое время суток там можно было играть в футбол или баскетбол.

Спикер Совфеда призвала «уходить от практики мегастроек» и «обращать внимание на экономию». По её словам, когда жизнь станет лучше, можно будет больше строить, а пока нужно по максимуму обеспечить людям доступ к спортивным объектам за те деньги, которые есть.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил создать условия для того, чтобы как можно больше людей в России занимались физкультурой и спортом. Он отметил, что в стране наблюдается необоснованная коммерционализация этой сферы, происходит «вытягивание» денег из семей, которые хотят, чтобы их дети занимались физкультурой. Нельзя делать вид, что власти этого не замечают, подчеркнул он.