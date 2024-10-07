Лондон, 7 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Врачи короля Великобритании Карла III разрешили ему приостановить лечение от рака на время поездки в Австралию, сообщила 7 октября газета Daily Mail.

AP/TASS

Визит начнётся 18 октября. Карл намерен посетить Сидней и Канберру, а также островное государство Самоа в южной части Тихого океана. Там он должен принять участие во встрече глав правительств Содружества наций.

«Врачи короля разрешают ему «поставить на паузу» лечение от рака, чтобы дать возможность на следующей неделе отправиться в Австралию с королевским визитом», — сказано в материале.

Предполагается, что Карл продолжит курс лечения до вылета, а после возвращения возобновит процедуры. Журналисты выразили предположение, что согласие врачей на приостановку лечения может свидетельствовать о положительной динамике состояния здоровья короля.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре британские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники в Букингемском дворце сообщили, что состояние здоровья Карла III, проходящего лечение от рака, показывает положительную динамику.

Карл III обратился к врачам из-за проблем с простатой в январе 2024 года. Его госпитализировали, а через несколько дней после проведения процедур выписали из больницы. В начале февраля сообщалось, что у Карла выявлен рак на ранней стадии.