Веллингтон, 7 октября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Разведывательный корабль Manawanui ВМС Новой Зеландии сел на мель и затонул близ Самоа, сообщило новостное подразделение новозеландской телекомпании 1News.

Samoa Fire and Emergency Services Authority

«Судно HMNZS Manawanui, специализированное водолазное и гидрографическое судно стоимостью $100 млн, затонуло сегодня утром после того, как село на мель на рифе у побережья острова Уполу в Самоа и загорелось прошлой ночью. Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг сказал, что решение капитана Ивонн Грей покинуть судно было «правильным решением» и могло бы «спасти жизни», — отмечено в публикации.

По словам министра обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз, по делу о кораблекрушении будет начато расследование. Она также заявила, что основное внимание сейчас уделяется ликвидации последствий аварии для окружающей среды.

«Для ВМС это «печальный день» — потерять корабль, но тот факт, что никто не погиб, является «триумфом», — сказала она.

Капитаном судна была Ивонн Грей, для неё это был первый опыт на посту. В анкете на сайте ВМС Новой Зеландии указано, что капитан судна состоит в «брачных отношениях» с женщиной (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Как передавало ИА Регнум, в мае в Чёрном море затонуло судно под флагом Танзании. Пострадавших спас экипаж торгового судна Michel, которое находилось ближе других к месту катастрофы. Корабль направили туда после получения аварийного сигнала.

В апреле более 90 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна у побережья Мозамбика. Самодельная лодка не была предназначена для перевозки людей. На судне было около 130 человек, оно направлялось к небольшому острову у берегов Мозамбика.

В марте 368-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Гонконга, столкнулся с кранами в международном порту Коджаэли на западе Турции. Пострадавших не было. Из-за инцидента несколько контейнеров упали с судна в воду.