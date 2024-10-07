Москва, 7 октября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Число активных пользователей мобильного приложения «Радар. НФ» для экстренного реагирования на беспилотники, диверсионные группы и другие чрезвычайные ситуации превысило 612 тыс. человек. Об этом ИА Регнум сообщили представители Народного фронта, который разработал сервис.

РИА Новости/Мария Девахина

Так, за время работы приложения через него поступило 13 964 сигнала, которые в дальнейшем помогли сбить более 250 украинских беспилотников. Ежедневно в среднем в сервис поступает 35 сигналов.

«Приложение «Радар. НФ» настолько эффективно, что почти моментально было заблокировано в магазине приложений на устройствах Apple. А недавно попало под санкции США и было удалено корпорацией Google с площадки для скачивания приложений GooglePlay. Но создатели приложения продолжают работать над поиском новых путей привлечения пользователей», — отметили представители общественной организации. При этом отмечается, что приложение доступно в RuStore и AppGallery.

По словам руководителя проекта по разработке приложения Михаила Камышева, каждый раз при атаке украинских беспилотников в приложении наблюдается всплеск сигналов.

В пример Камышев привёл атаку киевского режима в ночь на 5 октября, когда российские средства ПВО сбили десять дронов.

«В эту ночь нам поступило 59 сигналов, которые помогли устранить эти беспилотники. В течение ночи 7 октября средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат — в эту ночь нам помогли 48 сигналов, поступивших от наших пользователей», — сказал Камышев.

Как передавало ИА Регнум, в марте в «Радар. НФ» появились памятки о гражданской обороне. Отмечалось, что приложение «Радар. НФ» оснащено многоуровневыми системами защиты, в том числе механизмом для определения геокоординат отправителя, что, в свою очередь, позволяет точно определить местоположение, где был сделан снимок или откуда подан сигнал. Кроме того, приложение использует данные датчиков компаса в мобильных устройствах, что позволяет получить информацию о направлении движения БПЛА, что значительно упрощает задачу компетентных органов по его обнаружению и дальнейшему уничтожению.