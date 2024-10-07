Серпухов, Московская область, 7 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Появилось видео с моментом смертельного ДТП в районе Серпухова Московской области, где погибли три человека. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

Telegram/Прокуратура Московской области

На видео показано, как водитель самосвала сносит легковые автомобили. Затем из машин выходят уцелевшие пассажиры.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.

По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов у китайского большегруза Howo. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге. По данным Mash, за рулём самосвала находился 45-летний житель Краснодарского края, который вёз гравий, он выжил.

В МВД по региону сообщили, что в данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области. В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, 12 пострадали.