Москва, 7 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России ракетным ударом уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Осоевка Сумской области. Об этом 7 октября сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Нанесение ракетного удара по складу боеприпасов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Осоевка Сумской области», — сказано в комментарии к кадрам уничтожения объекта.

В этот же день российские войска нанесли удары по инфраструктуре двух военных аэродромов противника, а также по складам с боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ. Кроме того, ВС России ударили по цехам производства и местам хранения украинских беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 129 районах.

6 октября в Минобороны доложили о групповом ударе по инфраструктуре военного аэродрома Староконстантинов ВСУ в Хмельницкой области. Вместе с этим российские военные поразили базу горючего в районе города Одессы, а также пункты управления беспилотниками ВСУ.