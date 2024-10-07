Москва, 7 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Самая дорогая ресторанная позиция в России — «Завтрак бурлака» в московском ресторане «Белуга», стоимость этого завтрака составляет 72 тыс. рублей, сообщил 7 октября профильный Telegram-канал «Трапезник».

Telegram-канал «Трапезник»

В публикации приводится перечень блюд, входящих в состав завтрака.

«1 килограмм осетровой икры, 1 литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом, нарезной батон, чёрный хлеб, консервы, расстегай, оладьи, килька», — сказано в материале.

Авторы публикации предположили, что именно таким завтраком следовало накормить американского рэпера Канье Уэста, когда он посещал Москву, отметив, что это могло бы вдохновить музыканта на создание новой песни.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года сообщалось, что самую большую сумму (2 млн рублей) за один поход в ресторан потратили в Москве. Второе и третье места рейтинга заняли заведения, расположенные в Красноярском крае (1,8 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно). Средний чек в московских ресторанах к указанному периоду составлял 1251 рубль, отмечалось в публикации.