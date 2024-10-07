Салехард, 7 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе началась стажировка для молодых студентов и выпускников вузов. В программе «Ямолод. Стажировка» участвуют начинающие специалисты, которые будут работать в сферах информационных технологий, молодежной политики, экономики и финансов. Стажёры получат опыт работы в государственном секторе. За каждым из них закреплен наставник, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО.

Пресс-служба правительства ЯНАО Специалисты из разных регионов приехали на стажировку в правительство Ямала

В Салехард прибыли участники программы из Уфы, Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда, Казани и других городов России. В первый день познакомились с наставниками и прошли практические занятия по эффективному взаимодействию и адаптации к работе в различных отраслях. Следующий этап — практическая стажировка в семи государственных учреждениях округа, включая департамент экономики, молодежной политики и экологии. В рамках программы, которая продлится до шести месяцев, студенты и выпускники вузов смогут погрузиться в рабочий процесс государственного органа власти, получить практические навыки в выбранной сфере деятельности.

Стажировка будет оплачиваться, на время её прохождения предоставляется жильё. Это позволит студентам и выпускникам сосредоточиться на получении профессионального опыта, не беспокоясь о финансовых и жилищных вопросах.

Программа стажировок на Ямале реализуется с 2022 года и в 2024-м была расширена по инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова. После успешного завершения стажировки лучшие кандидаты смогут получить предложения о работе. В будущем планируется проводить обучение и по другим модулям. Информация появится на официальном сайте проекта «Ямолод. Стажировка».