Москва, 7 октября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Британская МИ-6 и другие спецслужбы западных стран готовили украинские диверсионного-разведывательные группы (ДРГ) для осуществления провокаций на атомных электростанциях в РФ, заявил 7 октября директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

МИ-6 совместно с главным управлением разведки минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих российские АЭС с энергосистемой страны, отметил Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ, сообщила пресс-служба СВР.

«Западные спецслужбы, прежде всего британская МИ-6, вели системную подготовку украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России. В частности, МИ-6 и главное управление разведки министерства обороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России», — заявил глава СВР.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 сентября заявил, что в районе Курской АЭС по вине Украины наблюдается напряжённая обстановка. Ядерный терроризм стал главной визитной карточкой киевского режима, подчеркнул министр.