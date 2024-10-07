Астана, 7 октября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Украина с самого начала конфликта получала американские разведданные, позволяющие наносить удары по российской гражданской инфраструктуре. Об этом заявил 7 октября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Астане.

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«По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передаёт Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре», — говорится в тексте выступления Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

По данным спецслужбы, в марте 2024 года разведывательные спутники США активизировали высокодетальную съёмку российских территорий, граничащих с Украиной. Особое внимание при этом уделялось обстановке в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории потом обстреливались с применением беспилотников и были атакованы украинскими диверсионными группами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин отмечал, что западных политиков привёл в замешательство полный переход стратегической инициативы на Украине к России. Искать компромиссное решение для урегулирования конфликта Запад не готов, вместо этого он инициирует «мирные конференции» для имитации такого поиска, заявил глава СВР.