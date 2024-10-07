Москва, 7 октября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. От занимаемых должностей освобождены восемь генералов различных ведомств, включая МЧС, Следственный комитет и ФСИН. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

МЧС Амурской области/СУ СК России по Ставропольскому краю Александр Молчанов, Игорь Иванов

В публикации уточняется, что среди уволенных, в частности, генерал-майор юстиции Игорь Иванов, руководитель главка СК по Ставропольскому краю генерал-майор Александр Молчанов, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, начальник подмосковного управления МЧС.

Вместе с этим от своих должностей освобождены руководитель главка СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Причины увольнений не называются, как и личности или должности остальных троих генералов.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября председатель правительства Михаил Мишустин отстранил от должностей заместителя министра науки и высшего образования России Дарью Кирьянову и статс-секретаря — заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Светлану Радченко. На пост Кирьяновой Мишустин в этот же день назначил Елену Грудинину. Место Радченко заняла Светлана Ходнева.

Отмечается, что обе уволились по собственной инициативе.