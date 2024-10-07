Москва, 7 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Темой традиционного урока «Разговоры о важном» 7 октября стали западные мифы о России, целью распространения которых является попытка искажения истории и создание негативного образа России, сообщила ИА Регнум пресс-служба проекта.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Победитель чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» актриса Полина Айнутдинова своё выступление посвятила теме формирования стереотипов в современном мире. Упрощённые и искажённые представления о людях или странах могут возникать из-за недостатка информации или предвзятости, отметила она.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в свою очередь рассказал учащимся о происхождении западных мифов о России и их влиянии на восприятие РФ за рубежом. Знание прошлого помогает не только осознавать настоящее, но и прогнозировать будущее, подчеркнул Толстой.

«Невозможно жить и двигаться вперёд, если ты не понимаешь, как всё устроено», — сказал зампред Госдумы.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что осознание стереотипов и мифов помогает формировать собственное мнение и лучше разбираться в современном мире, сказано также в сообщении. Урок просмотрели более 3 млн раз, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября на встрече с лауреатами и финалистами ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года» президент Владимир Путин поддержал идею начать проводить «Разговоры о важном» для детей от пяти лет. Главное — избежать перегибов и работать с учётом уровня развития детей того или иного возраста, добавил глава государства. Он также подчеркнул, что введение занятий «Разговоры о важном» в 2022 году было необходимым и своевременным.