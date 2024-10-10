Москва, 10 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Цифровой мир подарил людям большое количество возможностей, вместе с которыми появились риски для пользователей — например, киберпреступники и утечки данных. Из-за незнания, как правильно пользоваться цифровыми сервисами, возникает риск попасться в сетевые ловушки.

digitaldictation.ru

«По данным МВД, общая сумма ущерба от киберпреступлений в 2024 году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за 5 лет выросло более чем вдвое. И здесь речь идёт про все преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая мобильную связь, пластиковые карты, фиктивные электронные платежи», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Ключом к победе над мошенниками стали общие усилия бизнеса, государства и общества по защите пользователей рунета. А хорошей и регулярной тренировкой стала ежегодная всероссийская акция «Цифровой диктант» от Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Самая масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности проходит при поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Принять участие можно будет на сайте проекта с 10 по 28 октября.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

«Цифровой диктант — уникальный формат тестирования, который позволяет пользователям Рунета проверить себя на знание цифровой среды. Уже пятый год акция становится настоящим связующим звеном для целых поколений — в тестировании участвуют дети и их родители, бабушки и дедушки», — говорит директор Российской ассоциации электронных коммуникаций и идеолог диктанта Сергей Гребенников.

В прошлом году акция проходила по всей стране, в том числе на оффлайн-площадках. Кроме тестирования, участники акции прослушали образовательные лекции. А в этом году акция станет ещё масштабнее.

«Цифровой диктант» предполагает онлайн-тестирование, которое охватит все важные для пользователей сферы. К примеру, блок вопросов «Цифровое потребление» посвящён различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Вопросы блока «Цифровые компетенции» посвящены работе с интернетом, соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Защите персональных данных пользователей посвящён блок «Цифровая безопасность». О новых технологиях, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники, речь пойдет в блоке «Цифровые технологии».

Новым в этом году станет пятый блок вопросов. Раздел «Финансовая киберграмотность» будет посвящён вопросам использования финансовых сервисов и услуг.

Тестирование позволяет познакомиться с цифровыми продуктами в том числе отечественного производства. К примеру, в 2023 году дополнительные вопросы про онлайн-сервисы помогли организаторам диктанта определить уровень цифровой грамотности москвичей. Так, в прошлом сезоне Москва разделила первое место с Карелией: участники набрали 7,34 балла из 10.

«Считаю, что сверхзадача этой акции — не только сформировать определённые знания в цифровой сфере, но и воспитать у наших граждан критическое мышление, которое поможет им противостоять информационным угрозам», — подчеркнул соорганизатор акции — председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий Антон Горелкин.

А для тех, кто хочет дополнительно «прокачать» свои знания и навыки, в рамках акции работает раздел с образовательно-просветительскими материалами по цифровой грамотности «Библиотека знаний». В ней собраны учебные пособия для разных возрастных категорий по самым актуальным темам: от базового пользования браузером и текстовыми редакторами до создания собственного сайта с помощью онлайн-конструктора. Следить за новостями «Цифрового Диктанта» можно на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.

Как сообщало ИА Регнум, вместе с нацпроектом «Цифровая экономика» ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса: повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.