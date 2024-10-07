Подольск, Московская область, 7 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Полиция Подмосковья провела рейд на территории складского помещения в деревне Гривно под Подольском, в ходе которого было выявлено 250 мигрантов, 69 из них пребывали в стране незаконно. Информация об этом появилась в пресс-службе МВД по Московской области 7 октября.

ГУ МВД по Московской области

«В результате рейда полицейские проверили по информационным учётным базам 250 иностранных граждан. Из них 69 нелегалов за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания привлечены к административной ответственности», — указано в сообщении.

Уточняется, что на каждого нарушителя наложили штраф в размере 5 тыс. рублей и вскоре их всех депортируют из России.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что число выявленных преступлений, которые связаны с незаконной миграцией, увеличилось в России более чем в два раза. Он подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти.

18 июля политолог Илья Ухов заявил, что региональные власти начали активно бороться с угрозой, исходящей от нелегальной миграции в России. В некоторых отраслях, таких как сфера услуг, где есть большой простор для теневой занятости и ухода от налогов, работу мигрантов ограничивают. Это делается для того, чтобы снизить риски террористических актов и других негативных последствий, связанных с нелегальной миграцией.

8 августа Путин подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Пока такое решение может вынести только суд.

В тот же день глава государств подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Он предусматривает в отношении них ограничение отдельных прав и свобод. Оба закона должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.

30 сентября в Москве сотрудники МВД России раскрыли схему, по которой более тысячи мигрантов получили возможность незаконно легализоваться на территории РФ. Мигранты получали документы, но фактически не проживали по адресам, которые там были указаны, и не работали в организациях, которые вносили в договоры.

7 октября в элитном коттеджном поселке Millennium Park в Подмосковье также прошёл рейд по мигрантам. Там одного из нелегалов поймали во время попытки дать взятку сотруднику правоохранительных органов.