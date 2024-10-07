Стокгольм, 7 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2024 года стали американские учёные Виктор Эмброс и Гэри Равкан, награда присуждена за открытие и исследование молекул микроРНК, сообщила 7 октября пресс-служба Нобелевского комитета.

TASS / dpa/picture-alliance

Эмброс и Равкан открыли и начали исследовать новый класс мельчайших молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов, сказано в сообщении. Указанные работы были опубликованы в 1993 году.

«Их прорывное открытие раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался очень важным для многоклеточных организмов, в том числе людей», — отметила пресс-служба.

Церемония награждения состоится 10 декабря в Стокгольме.

Эмброс занимает пост профессора в Массачусетском университете, Равкан — ведущего исследователя в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе.

Как передавало ИА Регнум, Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2023 года получили учёные из Венгрии и США Каталин Карико и Дрю Вайссман. Премию присудили за изучение РНК и применение этих знаний в процессе создания вакцин от COVID-19.