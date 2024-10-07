Вашингтон, 7 октября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Обломки сбитого российского тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны, пишет журналист американского издания TWZ Тайлер Роговей.

Министерство обороны РФ

«Его обломки могут стать важной разведывательной находкой», — заявил обозреватель.

Как отметил обозреватель, потеря новейшего российского БПЛА в зоне проведения спецоперации является важным событием, которое способно привлечь внимание западных аналитиков и военных экспертов.

О потере беспилотника «Охотник» 5 октября в своём Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц. По его словам, российский БПЛА был сбит под Константиновкой ракетой «воздух — воздух» истребителя-ведущего.

«Охотник» является тяжёлым беспилотным летательным аппаратом, разработанным компанией «Сухой» и действующим в связке с истребителем Су-57. Основная задача такого дрона заключается в проведении ударных и разведывательных операций.

Российские эксперты отмечали, что особенность «Охотника» заключается в применении стелс-технологий, благодаря чему он становится менее заметным для систем противовоздушной обороны (ПВО). Впервые данный аппарат российские военные представили в 2019 году.