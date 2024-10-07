Вашингтон, 7 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал вбросом публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что он якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о поставках оружия.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В материале WSJ отмечалось, что переговоры прошли в августе в Москве, а их результатом стала договорённость о поставках хуситам автоматов АК-74. Цель данного материала — поднять рейтинг издания, сказал Бут в беседе с «Известиями».

«В отсутствие значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в своё время бренд «оружейного барона», известный широким массам, и моё имя. И понятно, что всё это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», — заявил Бут.

Он также отметил, что статья, в заголовке которой упоминается Владимир Путин, была опубликована в день рождения президента России, что едва ли является случайным. WSJ превратилось в ангажированное издание, а эпизод с публикацией о хуситах в день рождения президента может быть упомянут в художественном сериале, который сейчас готовится в России, добавил Бут.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле изучили данную публикацию WSJ и склоняются к тому, чтобы отнести её к категории фейков или информационных нападок на российских депутатов.

Бут вернулся в Россию в декабре 2022 года после обмена заключёнными с США. Американские власти ранее приговорили его к 25 годам лишения свободы за якобы имевшее место намерение осуществить торговлю оружием и поддержку террора. В сентябре 2023 года Бут был избран депутатом Законодательного собрания Ульяновской области от ЛДПР.