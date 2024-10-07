Анкара, 7 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. В Турции арбитр местной футбольной суперлиги 26-летняя Элиф Караарслан и инспектор ФИФА 61-летний Орхан Эрдемир были отстранены от футбола после того, как в Сеть попало секс-видео, на котором запечатлена их связь. Информация об этом была опубликована на сайте Турецкой футбольной федерации (ТФФ) 7 октября.

turkiyegazetesi.com. tr Инспектор ФИФА Орхан Эрдемир

В интервью турецкому изданию Bursa Bugun девушка опровергла обвинения, заявив, что видео является монтажом, выполненным с помощью искусственного интеллекта. Также она уточнила, что данное видео было опубликовано ещё год назад.

Инспектор же, в свою очередь, сказал, что связь между судьями в целом не запрещена. Как сообщается на сайте суперлиги, девушка получила 90 суток отстранения, а мужчина лишь 45.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года игрок одного из клубов Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) устроил секс-вечеринку в пятизвёздочном отеле в Лондоне, участие в ней приняли и другие футболисты. По информации The Sun, у девушек, которых пригласили на вечеринку, на входе в отель отнимали мобильные телефоны, кроме того, от них требовали подписать договор о неразглашении.

В сентябре 2023 года испанские СМИ сообщили, что футболистов молодёжной команды мадридского «Реала» арестовали за распространение в мессенджерах интимного видео с несовершеннолетней девочкой. На видеозаписи, оказавшейся в интернете, одна из зрительниц узнала свою 16-летнюю дочь и обратилась в полицию. Четверых футболистов задержали, они дали признательные показания.