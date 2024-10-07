Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла Кубок России по кольцевым гонкам
Грозный, 7 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. LADA Sport ROSNEFT завершила гоночный сезон победным выступлением в финале Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), став лучшей в личном и командном зачете Кубка России. Соревнования прошли на трассе «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики.
Золото в личном зачете в классе «Супер-Продакшн» завоевал пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, который опередил ближайшего соперника за титул на 15 очков. Его напарник Леонид Панфилов занял третье место в личном зачете, и в результате команде удалось стать лучшей по итогам сезона.
В гоночном сезоне 2024 года LADA Sport ROSNEFT стала сильнейшей во всех дисциплинах, в которых принимала участие: команда завоевала победу на ралли «Шелковый путь», а также стала чемпионом России по картингу в третий раз подряд.
Лучшие пилоты всех гоночных дисциплин России традиционно встретятся на ежегодной «Гонке чемпионов», которая пройдет на трассе «Сосновка» в Самарской области в начале 2025 года.
«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT и активно участвует в развитии российского автоспорта. Команда за это время стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны автомобилистам на АЗС «Роснефть».