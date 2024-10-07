Грозный, 7 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. LADA Sport ROSNEFT завершила гоночный сезон победным выступлением в финале Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), став лучшей в личном и командном зачете Кубка России. Соревнования прошли на трассе «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла Кубок России по кольцевым гонкам

Золото в личном зачете в классе «Супер-Продакшн» завоевал пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, который опередил ближайшего соперника за титул на 15 очков. Его напарник Леонид Панфилов занял третье место в личном зачете, и в результате команде удалось стать лучшей по итогам сезона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла Кубок России по кольцевым гонкам

В гоночном сезоне 2024 года LADA Sport ROSNEFT стала сильнейшей во всех дисциплинах, в которых принимала участие: команда завоевала победу на ралли «Шелковый путь», а также стала чемпионом России по картингу в третий раз подряд.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла Кубок России по кольцевым гонкам

Лучшие пилоты всех гоночных дисциплин России традиционно встретятся на ежегодной «Гонке чемпионов», которая пройдет на трассе «Сосновка» в Самарской области в начале 2025 года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла Кубок России по кольцевым гонкам

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT и активно участвует в развитии российского автоспорта. Команда за это время стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны автомобилистам на АЗС «Роснефть».