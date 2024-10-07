Найроби, 7 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Кенийский легкоатлет, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Кипьегон Бетт скончался в возрасте 26 лет, передаёт 7 октября издание Nation.

TASS /ZUMA Кипьегон Бетт по центру

Ссылаясь на данные, полученные от сестры спортсмена Пьюрити Кируи, издание сообщило, что 30 сентября Бетта начало рвать кровью, его доставили в больницу.

«Ему было плохо на протяжении месяца, он проходил амбулаторное лечение в больнице. В субботу его состояние ухудшилось, в связи с чем он был направлен в другую больницу для прохождения дальнейшего обследования», — сказано в материале.

Врачи констатировали поражение печени и ряда других органов. 6 октября спортсмен скончался.

В 2016 году Бетт выиграл чемпионат мира среди юниоров в беге на 800 м, а годом позже занял третье место в той же дисциплине на взрослом первенстве мира.

В 2018 году спортсмен был признан виновным в нарушении антидопингового законодательства (в его пробах был обнаружен эритропоэтин) и дисквалифицирован на четыре года. После того как срок дисквалификации истёк, Бетт выступал на местных турнирах в Кении.